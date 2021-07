Navio patrulha Douro em missão na Madeira a partir de 15 de Julho

O NRP Douro largou hoje da Base Naval de Lisboa rumo à Zona Marítima da Madeira onde irá permanecer durante um período de três meses, em missão.

Assim, a partir do dia 15 de Julho, o navio "estará empenhado na salvaguarda da vida humana no mar, na patrulha e vigilância dos espaços marítimos, nomeadamente no que concerne à atividade da pesca e supressão de atos ilícitos, no apoio ao Parque Natural da Madeira, no controlo da navegação, prevenção e combate à poluição marítima e no apoio das comunidades nas ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens".

De acordo com a informação facultada pela Marinha Portuguesa, o NRP Douro é comandado pela primeiro-tenente Diana Oliveira Martins Azevedo e tem uma guarnição de 6 oficiais, 5 sargentos e 16 praças, num total de 27 militares.​