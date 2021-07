Saúde disponibiliza bolsas de estudos a estudantes universitários na Madeira

Foi assinado hoje um acordo de cooperação entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e a Universidade da Madeira com o objectivo de fortalecer os laços institucionais através da promoção da investigação na área da saúde digital.

Com o acordo celebrado os estudantes da Universidade da Madeira, do curso de mestrado e de doutoramento na área da engenharia informática poderão se candidatar a bolsas de investigação no âmbito do projecto Qualichain (Horizon 2020).

Esta acção está integrada no projeto de investigação e desenvolvimento, financiados e/ou cofinanciados pela União Europeia no âmbito do programa Horizon 2020. Projectos promovidos entre o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) e o Governo Regional da Região Autónoma da Madeira (RAM), através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Estes projectos irão fornecer aos cidadãos da RAM, um conjunto de soluções inovadoras na área da saúde digital.

A Secretaria de Saúde e Proteção Civil (SRS) é beneficiária de um projeto financiado pelo programa da Comunidade Europeia Horizon 2020, QualiChain- Decentralised Qualifications' Verification and Management for Learner Empowerment, Education Reengineering and Public Sector Transformation, que pretende fornecer uma solução tecnológica na realização de procedimentos administrativos na área de recursos humanos.

Este projecto teve início em >Janeiro de 2019 e está previsto o seu término em Dezembro de 2021, tendo como objectivo o desenvolvimento, a experimentação e a avaliação de uma plataforma experimental para armazenar, compartilhar e verificar as qualificações profissionais, com o UNINOVA como parceiro que irá fornecer todo o apoio tecnológico necessário à implementação desta solução.

De acordo com a SRS, a forte vertente tecnológica desta colaboração permitirá à Região posicionar-se na linha da frente da inovação a nível nacional e europeu e representa uma forte aposta de futuro no desenvolvimento e modernização dos procedimentos realizados na Madeira.