Tome nota da agenda para este sábado, 10 de Julho

09h30 às 12h00 Apresentação do ‘Projecto +Laços’, no Museu da Imprensa da Madeira

10h00 Conferência de imprensa candidato da Coligação Confiança, no Campo de Futebol da Penteada

10h00 às 17h00 Campanha de prevenção solar ‘Com o Sol não se brinca’, na Praia da Fontinha do Porto Santo

11h00 Apresentação da equipa de Filipa Abreu e restante equipa candidata da Coligação Confiança à Junta de Freguesia de São Roque (Funchal), na Praceta do Encontro

11h00 Conferência de Imprensa do CDS-PP, junto à Escola do Jardim da Serra

11h30 Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD - Ribeira Brava: Visita ao espaço do artesão, na freguesia do Campanário

12h00 Iniciativa JPP em frente à Câmara Municipal de Machico

12h45 Iniciativa política da candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’; Pedro Calado presta declarações à comunicação social, no início da Rua Pedro José de Ornelas

16h00 Iniciativa política da CDU, com presença de Edgar Silva, no Largo do Miranda, no alto de Santa Maria Maior (Funchal)

17h30 Apresentação da candidatura ‘+ Câmara de Lobos’ às próximas eleições, no Varadouro da Baia de Câmara de Lobos

443º Aniversário da Freguesia dos Canhas

16h00 Missa de acção de graças Igreja da Piedade

17h30 Sessão comemorativa ao lado do edifício da Junta

CULTURA E ENTRETENIMENTO

16h00 Grupo Amigos Fiat Madeira organiza ‘sunset’ para comemorar a chegada do Verão, no restaurante 'A Quinta', no Santo da Serra

17h30 Concerto do Orfeão Madeirense (1.º concerto da temporada 2021/2022), na Igreja Matriz de Santa Cruz

18h00 Concerto Orquestra Clássica da Madeira, no Teatro Baltazar Dias

19h30 Comemorações dia da Freguesia de Machico, com actuação da Banda Municipal de Machico, no Forte de Nossa Senhora do Amparo

20h00 Funchal Baroque Ensemble (concerto AOCM), na Igreja do Sr.º do Bom Jesus, na Ponta Delgada

20h30 Noites Musicais de Machico 2021, com actuação de Machetinho /Associação G.C. Flores de Maio, no Largo da Igreja do Porto da Cruz

21h00 Música na Praça com os ‘Colchetes D' Alfaiate ‘, no Jardim da Praça de Taxis, no Caniço

21h00 Noites de Verão da Associação de Fado da Madeira, no Cais de Camara de Lobos

DESPORTO

15h30 IV Duatlo do Santo da Serra - Triatlo da Madeira, no Município de Santa Cruz

De 10 a 17 Julho I Torneio de Padel Antão Automóveis 2021, nos Campos dos Jardins Panorâmicos