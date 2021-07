Tome nota da agenda deste sábado

- Às 10 horas realiza-se uma iniciativa do JPP sobre a temática dos transportes marítimos, no Caniçal;

- Pelas 10h30 a Iniciativa Libral Machico promove uma acção de rua, no Parque Desportivo de Água de Pena;

- Às 10h30 realiza-se a entrega de certificados - Socialmente Activo - integrado num dos projectos sociais para o ano de 2021 da ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António, no auditório da Junta de Freguesia de Santo António;

- Pelas 11 horas realizam-se as 'Jornadas Locais Ponta do Sol' do PSD, estando prevista uma visita à futura obra de requalificação da E.R. 209, entre os sítios dos Salões e o Barreiro, nos Canhas;

- Às 12h20 o líder do CDS-PP Madeira, Rui Rui Barreto, encerrará a 'Convenção Autárquica do CDS', no auditório Maestro Victor Costa do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

- Entre as 12h10 e as 17h30 decorre a Rampa Cassiano's Car - Município de Machico, segunda prova pontuável para o Troféu Regional de Rampas AMAK 2021;

- Pelas 15 horas terá lugar uma iniciativa da CDU sobre a defesa do ambiente e da qualidade de vida das populações no concelho do Funchal, no Caminho de Santa Quitéria, na freguesia de Santo António;

- Às 15 horas, no âmbito da Semana Regional das Artes, realiza-se o espectáculo 'Com (Passo) no Tempo', no Centro de Congressos da Madeira;

- Às 16 horas prosseguem as comemorações do Dia da Freguesia de Machico com uma regata de canoas tradicionais, no Porto Recreio de Machico;

- Pelas 16 horas a FNAC Madeira, no Madeira Shopping, recebe a apresentação do livro 'Acreditar e Vencer' de Luísa Abreu dos Santos;

- Às 20h30 o Funchal Baroque Ensemble (Orquestra Clássica da Madeira) promove um concerto, na Igreja de São Bento, na Ribeira Brava;

- Às 21 horas há 'Música na Praça', no Largo da Velha Igreja Matriz, na Camacha;

- Pelas 21 horas realiza-se o 8.º concerto do 'Ciclo de Concertos Comentados' (Orquestra Académica do Conservatório), no Fórum Machico;

- Às 21 horas as 'Noites de Verão' arrancam com Roni de Melo, no Cais de Câmara de Lobos.