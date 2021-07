Tome nota da agenda desta quarta-feira, 7 de Julho

- A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 9 horas, a sessão plenária;

- A cerimónia de entrega de certificados das sessões de sensibilização do POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) decorre das 9h30 às 12 horas, na Escola Profissional Francisco Fernandes;

- O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 10 horas, o Comandante do N.R.P. 'SAGRES', o Capitão-de-Fragata António Manuel Maurício Camilo;

- O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, fará a apresentação do evento 'COMO no Mercado', pelas 11 horas, no Mercado dos Lavradores;

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, o novo Caminho Agrícola da Nogueira, na freguesia de Câmara de Lobos, concluído;

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 17 horas, o novo núcleo de treino e de divulgação do golfe na Quinta Magnólia;

- A coligação Confiança apresenta o candidato à Presidência da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Gonçalo Aguiar e a sua equipa, pelas 18h30, na Quinta Deão. O candidato da Coligação Confiança à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião;

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 18h30, no auditório do Centro de Formação Profissional da Madeira, junto ao pavilhão do Trabalhadores, para a cerimónia de entrega de diplomas a jovens e adultos que concluíram formação naquele estabelecimento.