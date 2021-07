Tome nota da agenda desta sexta-feira, 9 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional para esta sexta-feira, 8 de Julho

- O secretário regional da Economia, Rui Barreto, apresenta, pelas 11 horas, o Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia Covid-19 - Apoiar.PT.Madeira - REACT-EU. A apresentação decorrerá no salão nobre da Vice-Presidência do Governo Regional;

- No âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, o Partido Socialista visita a ETAR do Funchal, pelas 11h15, com a presença do presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia;

- O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza Jornadas Locais na Ribeira Brava;

- O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, recebe pelas 11h30, o Cônsul Honorário de Portugal em Honolulu, Havai, Tyler Dos Santos-Tam, nas instalações da DRCCE;

- O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, pelas 12 horas, o Cônsul Honorário de Portugal em Honolulu, Havai, Tyler dos Santos-Tam;

- Os CTT e a Câmara Municipal do Funchal assinam, pelas 12 horas, um protocolo de cooperação no âmbito do Serviço CTT Comércio Local. A iniciativa conta com a presença do presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, e Presidente do Conselho de Administração dos CTT, João Bento;

- O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e a Watermelon Productions - Produtor Audiovisual assinam um protocolo de colaboração, pelas 12h30, no Salão Nobre do Conservatório;

- O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à inauguração da exposição 'Ecossistemas Familiares' de Juan Cabello Arribas, pelas 17 horas, na sala de exposições do edifício Arcadas do Bettencourt, sito à Rua do Bettencourt, Piso 3, Funchal;

- A Coligação Confiança apresenta o candidato António Gomes à Junta de Freguesia de São Pedro e a sua equipa, pelas 18h30, no Bairro do Hospital com a presença do candidato da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia;

- Workshop SABOREA sobre pescado, pelas 19 horas, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos;

- Os 4Litro apresentam o espectáculo 'Primeira Dose', pelas 21 horas, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

- O Funchal Summer Jazz apresenta o 2.º concerto com Tomás Marques Quarteto, pelas 21h30, no Parque Santa Catarina.