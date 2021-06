Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 30 de Junho

- Às 09 horas realiza-se a sessão plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

- A Assembleia Municipal Câmara de Lobos decorre às 09h30;

- O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita, pelas 09h30, as obras de reconstrução da ER 203, nas Carreiras;

- A Quinta Magnólia recebe, às 10h30, a entrega dos certificados a 29 alunos premiados no Concurso Internacional de Expressão Plástica da Bulgária;

- Às 11 horas será hasteada a Bandeira Azul, na Praia do Faial;

- A CDU promove uma iniciativa política, às 12 horas, na Praia do Porto Novo, para exigir a limpeza do vale do Porto Novo;

-O lançamento da obra 'Dicionário Breve da História da Autonomia da Madeira', que se realiza, pelas 18 horas, na Quinta Magnólia, contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues;

- Às 19 horas, o PS Madeira promove a apresentação da candidatura de Olga Fernandes à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, na Marginal da Ribeira Brava (junto ao forte);

- O concerto dos cordofones (no âmbito das comemorações do dia da Região) terá lugar na Praça do Povo, pelas 21 horas, e contará com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.