Tome da agenda desta quinta-feira, dia 7 de Julho

09h00 Reunião Plenária

09h30 Representante da República recebe o Comandante do Navio “SAGRES, no Palácio de São Lourenço"

10h30 Hastear Bandeira Azul Marina do Funchal

11h00 Assinatura Protocolo entre a Região e o Club Sports da Madeira, entidade organizadora do Rali Vinho da Madeira, na sede do clube na Avenida Arriaga (Funchal)

11h00 A secretária regional do Ambiente visita zona de lazer na Boca dos Namorados, no Jardim da Serra

11h00 Audiência de delegação de deputados da Assembleia Nacional da Venezuela com o presidente da Assembleia Assembleia Legislativa da Madeira

12h00 Iniciativa CDU candidatura à Câmara de Santa Cruz, no Caniço

13h00 Reunião de Câmara no Funchal

15h30 CMF inaugura Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, nos Paços do Concelho do Funchal

17h30 Sorteio dos calendários da I e da II Liga (com Marítimo e Nacional)

18h00 Lançamento Livro 'O Fim do Ocidente?' de Francisco Gomes Lanla, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

18h30 Pedro Calado encontra-se com um grupo de jovens da candidatura 'Funchal Sempre à Frente', junto ao Cais da Cidade

18h30 Evento Coligação Confiança - Apresentação de Diogo Goes e equipa da Sé, na Praça do Carmo