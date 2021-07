CMF investiu mais de 3,5 milhões de euros em programas de emprego

Desde a criação do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT) que a Câmara Municipal do Funchal já recebeu mais de 550 formandos, no que representa um investimento de mais de 3,5 milhões de euros. O programa é destinado a pessoas em situação de desemprego que não recebem qualquer tipo de apoio, às quais é atribuída uma bolsa mensal no valor de €438.81 (IAS), com um prémio de incentivo e integração no final do programa.

No último ano, em contexto de pandemia, o Município investiu 700 mil euros em programas de formação, tendo actualmente 103 formandos no activo. “Esta tem sido uma aposta da autarquia na formação dos munícipes e na promoção de políticas de reinserção no mercado de trabalho”, esclarece Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Este ano, a CMF procedeu à alteração dos critérios de admissão ao programa, permitindo que anteriores participantes que ainda não tenham inserção no mercado de trabalho possam candidatar-se novamente, desde que para uma área de actividade diferente, estendendo também os programas que já estavam em vigor na altura do confinamento por mais quatro meses.

Estas medidas vão ao encontro daquelas que são as necessidades actuais do mercado de trabalho que está a ser severamente afectado pela pandemia, e representa, igualmente, uma forma de mantermos o nosso compromisso para com os formandos, colmatando alguns dos meses que as pessoas tiveram em casa de quarentena, pois sabíamos que muitos de vós não tinham outra ocupação. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF



O investimento que a autarquia tem feito no PMFOCT é feito com recurso ao Orçamento Municipal: “Não temos qualquer ajuda do Instituto de Emprego da Madeira. No entanto, mesmo sem ajudas de terceiros, a CMF vai continuar a manter este compromisso com o futuro da sua comunidade.”

O edil funchalense lembrou as acções de recrutamento que a autarquia tem vindo a fazer “com mais de 200 funcionários recrutados nos últimos quatro anos.” Garante que será dada continuidade a este processo, “também para promover uma renovação geracional nos quadros.” Miguel Silva Gouveia terminou salientando que: “Cabe a nós, a todas as entidades públicas, contribuir com aquilo que temos para minimizar os efeitos da crise sócio-económica junto da nossa comunidade.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respectivo executivo procedeu, na manhã desta terça-feira, à entrega de certificados a 55 formandos que concluíram o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT), numa cerimónia que decorreu na Sala da Assembleia Municipal.