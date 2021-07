PSD pede que a CMF fiscalize os focos de poluição no mar

Na sequência da reunião camarária da Câmara Municipal do Funchal, que decorreu esta quinta-feira, 8 de Julho, os vereadores do PSD àquela autarquia, alertaram para os focos de poluição no mar que têm sido observados nos últimos dias, indagando o executivo camarário sobre os motivos dessa ocorrência.

Nós sabemos que houve uma entidade privada, neste caso o Clube Naval do Funchal, que apresentou uma queixa crime, junto do Ministério Público contra desconhecidos porque a verdade é que este problema persiste. Nadina Mota, PSD.

A autarca social-democrata lembra que faz parte da competência municipal a fiscalização de quem poderá estará a incorrer num crime de poluição, sublinhando que: “cada vez mais temos de ser vigilantes para aquilo que a nossa terra tem de bom para oferecer”.

Nadina Mota referiu alertou que as manchas de poluição são frequentes entre o Lido e o Clube Naval do Funchal, salientando que é preciso punir os responsáveis por esses actos.