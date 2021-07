CMF investiu 4 milhões euros em novas viaturas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu, entre 2017 e 2021, 4 milhões de euros na aquisição de 28 novas viaturas, colocadas ao serviço das Águas do Funchal, do Departamento de Ambiente, do Parque Ecológico do Funchal e dos Bombeiros Sapadores do Funchal. A aquisição mais recente, neste momento em curso, passa pelo reforço do Departamento Municipal de Ambiente com cinco novas viaturas de transferência de resíduos sólidos urbanos de 32 toneladas, revelou a autarquia em nota dirigida à imprensa.

Tratam-se de viaturas específicas para a transferência de resíduos sólidos urbanos, previamente compactados, de elevada capacidade, ou seja, viaturas para a transferência e transporte de resíduos em contentores fechados e abertos.

Estas são viaturas de quatro eixos e destinam-se principalmente a operar entre a Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal e a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.

O presidente Miguel Silva Gouveia enaltece “a importância deste tipo de investimento em veículos e equipamentos modernos para a cidade" e reforça que “esta aquisição insere-se numa política de renovação da frota, neste caso orientada para a melhoria dos serviços de transferência de resíduos sólidos e a optimização dos circuitos mas, ao mesmo tempo, para a eficiência energética e a redução dos níveis de emissões de gases poluentes para a atmosfera, substituindo viaturas com cerca de 20 anos, por viaturas mais evoluídas tecnicamente”.

"As poupanças em termos de combustível e a redução de emissões poluentes apresentam, de resto, indicadores notáveis", destaca o comunicado.

Relativamente ao consumo médio de combustível (gasóleo), a redução é de 15 litros a cada 100 km. A CMF estima, com as novas viaturas, uma redução anual no consumo por viatura superior a 3000 litros, ou seja, 15 mil litros no total das 5 viaturas adquiridas.

Relativamente às emissões de gases poluentes (CO2), verifica-se, por sua vez, uma redução de 16% por km.

Segundo a estimativa dos serviços municipais, isto vai equivaler a uma redução anual nas emissões de CO2, por viatura, superior a 8 toneladas, ou seja, de 40 toneladas no caso das 5 viaturas.

"Com este tipo de investimentos responsáveis, focados na modernização e na sustentabilidade, o Município está a contribuir para a redução do impacto ambiental das suas atividades e a reduzir a sua pegada ecológica”, sublinha Miguel Gouveia.