'Jackpot' de 26 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve totalistas no concurso desta sexta-feira do Euromilhões, o que significa que, no próximo sorteio, que se realizará na terça-feira, 13 de Julho, vai estar em jogo um 'Jackpot' de 26 milhões de euros.

Já o segundo prémio do concurso de hoje contemplou um apostador de Portugal, com um prémio de 319.379,49€.



A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira é constituída pelos números 6, 19, 36, 37e 49 e pelas estrelas 4 e 11.