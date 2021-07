CMF garante que vai continuar a apoiar "actividades para os mais novos"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado do vereador Rúben Abreu e do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, visitou, esta sexta-feira, 8 de Julho, o ATL de Verão promovido pela Associação Arca D’Ajuda, com o apoio da Autarquia e da Junta local na Escola Básica da Ajuda.

Na ocasião, Miguel Silva Gouveia destacou que essas iniciativas “são um excelente exemplo do que são intervenções de proximidade bem sucedidas, na linha do magnífico trabalho que a Arca D'Ajuda faz numa zona da cidade onde vivem muitas pessoas e que, com muito mérito, têm também estendido à restante comunidade".

O Verão está de volta e a CMF continuará a apoiar a realização de actividades para os mais novos em plenas condições de segurança, neste caso numa infraestrutura escolar que também foi reabilitada pela Autarquia com um novo pavimento. Miguel Silva Gouveia., presidente CMF

O edil funchalense aproveitou para conversar com os mais pequenos, com o monitores e com as responsáveis da associação, e terminou com o desejo de que a participação nas actividades de tempos livres “seja sinónimo de alegria e da continuação de umas férias cheias de experiências inesquecíveis".