Termómetros ultrapassam os 30 graus em Santa Cruz

A temperatura máxima ultrapassou os 30 graus, este domingo (11 de Julho), em Santa Cruz.

Na zona do Aeroporto, os termómetros marcavam 30.4 ºC às 15h50.

Muito significativa é também a máxima registada no Pico do Areeiro de 24.4 ºC

De acordo com Victor Prior delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira, o cenário já era expectável.

"Já estava previsto hoje ser o dia mais quente [da semana] com temperaturas a atingir os 30 graus, tal como aconteceu no concelho de Santa Cruz", reitera o meteorologista.

Ao DIÁRIO, disse ainda que o calor veio para ficar, pelo menos até à próxima quinta-feira (dia 15).

"A partir de amanhã e, até quinta-feira, as temperaturas , deverão rondar os 26 a 27.ºC", confirma Victor Prior.

O mês de Julho marca, de resto, a chegada 'em força' do Verão à Região.

As previsões do IPMA para este domingo, na Madeira falam céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira. Atenção para os raios ultravioleta, com todas as localidades a registar o máximo na escala. Ou seja, 11.

Segundo o IPMA, há dois concelhos da Madeira, Machico e Santa Cruz, e o Porto Santo estão neste domingo em risco elevado de incêndio.