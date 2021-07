ETAR do Almirante Reis é "exemplo" de investimento da CMF na sustentabilidade

Paulo Cafôfo destacou a "importância dos investimentos da Câmara Municipal do Funchal (CMF) nas políticas de sustentabilidade ambiental", durante uma visita realizada à ETAR do Almirante Reis, esta sexta-feira (9 de Julho), no âmbito do roteiro 'Fazer Diferente', dedicado ao Ambiente e Gestão Urbana.

A infra-estrutura recentemente e modernizada corresponde a um investimento superior a 3.3 milhões de euros e representa um "exemplo" do trabalho realizado pela autarquia na "criação e execução de um plano estruturante para a sustentabilidade ambiental da cidade", sublinhou o presidente do PS Madeira.

Paulo Cafôfo lembra que esse plano tem três fases, sendo que a primeira culminou precisamente com a conclusão das obras de remodelação da ETAR do Funchal.

A segunda fase, passará pela instalação de uma nova estação na Ribeira dos Socorrido, e por fim, a terceira, com a construção de uma nova ETAR no Lazareto.

O socialista aponta, porém, que "estas últimas duas fases poderiam estar mais adiantadas não fossem alguns constrangimentos provocados pelo Governo Regional".

Paulo Cafôfo recorda que “actualmente, os trabalhos na Ribeira dos Socorridos estão parados porque se descobriu nesses terrenos uma contaminação dos solos por para da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM)”, empresa tutelada pelo Governo Regional.

E quanto à terceira fase, refere que "têm sido colocados problemas por parte do Governo Regional, estando, neste momento, a decorrer um processo de expropriação dos terrenos".

"A autarquia está a tentar comprar os terrenos públicos, quando, no seu entender, "deveria haver uma cedência do Governo Regional em prol do interesse público”, atirou Cafõfo.

A iniciativa contou também com a presença do presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, que diz que “a sustentabilidade ambiental tem sido uma prioridade para a CMF", enumerando um conjunto de empreitadas levadas a cabo pelo executivo camarário.