Exposição 'Jardim das Cores' patente no átrio da CMF

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respectivo executivo, inaugurou, esta segunda-feira, 12 de Julho, no Átrio dos Paços do Concelho, a exposição 'Jardim das Cores', uma mostra que reúne trabalhos dos alunos das turmas 13 e 14, do 11.º ano, do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária Francisco Franco.

Miguel Silva Gouveia demonstrou "todo o gosto em acolher no hall de entrada camarário o resultado da dedicação e do talento dos alunos da Escola Francisco Franco".

A qualidade do trabalho aqui apresentado deixa perspectivas de um futuro bastante auspicioso para estes alunos, e reflecte, igualmente, o investimento que é feito na educação e formação dos jovens talentos que a cidade dispõe. Esta é também uma excelente prova de que, mesmo com a pandemia a afectar o regime de aulas, tanto a escola, os professores, como também os alunos, tiveram a capacidade necessária para se adaptar às circunstâncias e continuarem a dar seguimento aos projectos que tinham delineado. Miguel Silva Gouveia, presidente CMF

A exposição é composta por representações gráficas que resultam da pesquisa e observação da fauna e flora do Arquipélago da Madeira. Os trabalhos surgem no âmbito do projecto interdisciplinar de Educação para a Sustentabilidade e têm orientação pedagógica da docente da disciplina de Desenho A, Isabel Lucas.

"Acreditamos que esta exposição vem enriquecer este espaço e cativar todos quantos passarem por cá, mostrando também todo aquele que tem sido o nosso trabalho de proximidade com as escolas e com os jovens que estudam na nossa cidade", salientou o edil funchalense.