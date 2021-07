Mais de centena de negócios de portugueses destruídos na África do Sul

Os números são do presidente do Fórum Português na África do Sul e espelham o que está a suceder à comunidade portuguesa. Manny Ferreirinha estima que "mais de uma centena de negócios de portugueses" terão sido destruídos na África do Sul durante estes quatro dias de violência que acontece particularmente em Joanesburgo e Durban.

A maioria, lamenta, são empresários madeirenses afirmou o presidente do Fórum Português, uma organização não governamental com cerca de 8 mil membros no país, filho de madeirenses, naturais da Calheta.

"A situação está mais complicada na cidade de Durban desde ontem", expressou visto ser a zona onde o ex-presidente da África do Sul, Jocab Zuma sentenciado à prisão durante 15 meses, tem mais apoiantes, de qualquer modo apontou que a província de Gauteng a situação ainda é grave.