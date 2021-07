Noite tropical no Pico do Areeiro

Se já é normal em localidades junto da orla costeira as noites de Verão serem tropicais, ou seja, a temperatura mínima do ar não baixar dos 20 graus centígrados (ºC), o mesmo já não se pode dizer quando tal acontece a mais de 1000 metros de altitude. Foi o que aconteceu na noite desta terça-feira, dia 13 de Julho, no Pico do Areeiro (1799 metros de altitude) e no Pico Alto (1118 m), locais dotados de estações meteorológicas automáticas do IPMA que registaram, durante a madrugada, extremos da temperatura mínima com valores de 20.7 ºC e 22.4 ºC, respectivamente.

A noite tropical do mar à serra, proporcionou no ‘topo da ilha’ uma noite com temperaturas a oscilar entre os 20.7 ºC e os 22.6 ºC. Mais quente ainda foi a noite na cota dos 1000 metros de altitude, caso do Pico Alto, que registou os valores mais significativos de toda a rede do IPMA na Madeira, com a temperatura do ar a variar entre os 22.4 ºC (mínima mais alta) e os 25.0 ºC (valor mais alto registado durante a madrugada).

De resto, a última noite foi também tropical em Santa Cruz/Aeroporto, Funchal/Observatório, Funchal/Lido, Ponta do Sol/Lugar de Baixo e Porto Moniz.

A título de curiosidade, foi no Santo da Serra que foi registado o valor da temperatura mínima mais baixo (13.8 ºC).