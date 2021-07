PSD apresenta voto de solidariedade à comunidade portuguesa em Joanesburgo

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um Voto de Solidariedade com comunidade portuguesa na África do Sul, pela intensificação dos protestos e da onda de violência naquele país.

A situação tem afectado a comunidade portuguesa naquele país, nomeadamente os empresários madeirenses que, nas cidades com mais protestos, têm os seus investimentos. Esta comunidade contempla centenas de milhares de portugueses, sendo pilar da nossa língua e da nossa cultura no continente africano, reforçando elos antigos a África. A par da realidade pandémica, com milhares de casos de COVID-19 diários e centenas de mortes, os nossos emigrantes são, agora, confrontados com uma onda de violência que coloca em causa a tentativa de recuperação económica, a tão almejada paz social e, em última instância, a sua vida. PSD

Em nota enviada à comunicação social, o PSD destaca que a intervenção portuguesa tem obrigação de ser diplomática e de acompanhar todos os portugueses espalhados pelo mundo, inclusive os que padecem com a situação de violência na África do Sul, "que prejudica, fortemente, os empresários da nossa Região".

O grupo parlamentar destaca ainda que o Governo Regional e a própria Assembleia têm vindo a acompanhar as suas comunidades e estes acontecimentos, em concreto, "tudo fazendo para zelar pelo seu processo de inserção, mantendo os contactos necessários com vista à melhoria global das suas condições de trabalho e de vida".