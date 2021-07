PSD lança voto de congratulação pelos 90 anos do Arquivo Regional

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um Voto de Congratulação pelo 90.º aniversário do Arquivo Regional da Madeira.

Para os social-democratas, o percurso histórico desta instituição recai no papel dos seus responsáveis e dos colaboradores, centrados na herança documental que ali existe e que, cada vez mais, é alvo de um processo de divulgação e informação, com o intuito de tornar o Arquivo mais acessível e orientado para a população.

"A sua missão é a de se afirmar como promotor do conhecimento e de uma cidadania participativa, bem como do património, da história e da cultura madeirenses, nomeadamente pelos documentos que disponibiliza à população e que contemplam várias épocas, tipologias e assuntos" escrevem no comunicado enviado para a redacção.

Criado em 1931, como Arquivo Distrital do Funchal, passou, no âmbito da implantação do regime autonómico, a designar-se de Arquivo Regional da Madeira. Desde 2016, fundiram-se duas instituições, passando o Arquivo Regional da Madeira e Biblioteca Pública Regional a representar uma unidade orgânica nuclear sob a dependência da Direcção Regional da Cultura.



O PSD reitera que os 90 anos do Arquivo e a aposta do Governo Regional na sua fusão e modernização dão enfâse à importância de uma tutela especializada nesta área, que prioriza a salvaguarda de um acervo em torno da história das nossas Ilhas e das nossas gentes.

"A todos os seus responsáveis e colaboradores que, ao longo destas décadas, reinventaram, tornaram mais acessível e moderno o nosso Arquivo, salvaguardando, sempre, o património arquivístico e bibliográfico da nossa Região, o Grupo Parlamentar do PSD congratula e enaltece o trabalho", lê-se na mesma nota.