PSD apresenta amanhã candidatura a Câmara de Lobos

A candidatura do PSD/M às próximas Eleições Autárquicas, liderada pelo actual presidente Pedro Coelho, será apresentada oficialmente, este sábado, dia 10 de julho, pelas 17.30 horas, no varadouro da Baia de Câmara de Lobos.

Nesta cerimónia será apresentada a equipa da vereação e dos presidentes de junta de freguesia que integram o projecto '+ Câmara de Lobos'.

O presidente honorário do PSD/Madeira e também mandatário desta candidatura, Alberto João Jardim, marcará presença na ocasião, assim como a mandatária para a juventude, Francisca Abreu, e o candidato à presidência da Assembleia Municipal, Manuel Pedro Freitas.

Atendendo às normas em vigor no âmbito do combate e contenção da pandemia covid-19, a lotação do espaço está limitada a 100 pessoas.

A apresentação poderá ser seguida, em directo, nas páginas oficiais de Facebook da candidatura e do PSD/Madeira.