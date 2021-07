PSD propõe voto de congratulação ao CTM Ponta do Sol pelo título de duplo minitrampolim

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação ao Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol, pela conquista do título de campeão nacional em duplo minitrampolim. Este feito foi alcançado no Campeonato Nacional de Ginástica de Trampolins, que decorreu em Viana do Castelo, no passado fim de semana.

Os social-democratas lembram que a comitiva madeirense que competiu em Viana do Castelo foi composta por 13 ginastas, ressalvando que, "em termos globais, em equipas, pares e individuais, a Madeira registou uma excelente presença".

De acordo com o grupo parlamentar do PSD, "estes resultados – os melhores de sempre nesta vertente – são espelho do esforço e dedicação dos atletas, treinadores, monitores, dirigentes e familiares que, apesar das condições atípicas propiciadas pela pandemia, conseguiram manter o ritmo de trabalho e evoluir positivamente".

A nota informativa lembra que o Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol, fundado em 1995, "tem conseguido alcançar diversos feitos, nas várias modalidades disponibilizadas, sendo que, da sua missão, além da formação desportiva, merece registo a formação humana das crianças e jovens atletas".

"Neste âmbito, importa salientar, ainda, a visão dos seus fundadores, assim como, a dedicação dos seus dirigentes, que, nos últimos tempos, mormente neste ano de pandemia, continuaram a acreditar e a manter vivas as várias modalidades, impulsionando a motivação e dedicação dos mais jovens e das suas famílias", vincam os social-democratas.