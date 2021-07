PSD propõe voto de pesar pela morte do cónego Damasceno

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, esta segunda-feira, dia 5 de Julho, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento do cónego António Damasceno de Sousa, falecido no sábado.

Em nota dirigida à imprensa, os social-democratas destacam a relevância do cónego Damasceno nos principais acontecimentos na Igreja católica madeirense nas últimas décadas, apontando como exemplo a visita do Papa João Paulo II, a 12 de Maio de 1991.

Na mesma nota salientam o "cariz solidário" que marcou o seu sacerdócio , endereçando "à sua família, amigos e à Diocese do Funchal as mais sentidas condolências".

Nascido em São Pedro, a 27 de março de 1922, António Damasceno de Sousa, antigo Cónego da Sé do Funchal, faleceu aos 99 anos de idade, no passado dia 3 de Julho.

Como responsável pela Catedral do Funchal, ao longo de mais de vinte anos, o cónego Damasceno de Sousa era uma das figuras mais conhecidas da Igreja madeirense.

O funeral do cónego Damasceno realiza-se, esta segunda-feira, na Sé do Funchal.