O Chega Madeira escolheu Filipe Vieira para concorrer à Assembleia Municipal do Funchal.

Filipe Vieira, 40 anos, é técnico de animação e desporto e vice-presidente do Chega-Madeira: "Assumo o desafio de me candidatar a assembleia municipal do Funchal com grande optimismo e convicção de que o Chega poderá servir os interesses de todos os Funchalenses", lê-se no comunicado que o partido enviou para a redacção.