Itália volta a ser campeã europeia 53 anos depois

A Itália conquistou o ‘Euro 2020’ ao bater a Inglaterra nas grandes penalidades, em jogo disputado esta noite no Estádio de Wembley, em Londres. A selecção transalpina, que já tinha vencido este troféu em 1968, sucede, assim, a Portugal no título de campeão europeu de futebol.

A equipa inglesa inaugurou o marcador com um golo do defesa esquerdo Luke Shaw, aos 2 minutos de jogo. Mas um golo do italiano Bonucci restabeleceu a igualdade aos 67 minutos, arrastando o jogo para prolongamento, que terminou empatado. Nas grandes penalidades a sorte sorriu à Itália, que bateu a selecção anfitriã por 3-2.

A 'squadra azzurra' igualou em Wembley os dois ceptros europeus da França e também conta no seu palmarés com quatro títulos mundiais, conquistados em 1934, 1938, 1982 e 2006. Alemanha e Espanha têm três títulos europeus.