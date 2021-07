Noites tropicais chegam ao Porto Santo

Depois da noite de ontem ter sido tropical no litoral da ilha da Madeira, onde a temperatura do ar (mínima) não desceu da casa dos 20 graus centígrados (ºC) a noite desta segunda-feira fez estender as temperaturas tropicais ao Porto Santo, onde o valor extremo da temperatura mínima, até final da madrugada, foi de 20.1 ºC.

Em Porto Santo esta foi a primeira noite tropical deste Verão 2021, enquanto na ilha da Madeira, repetiram-se os valores tropicais no Porto Moniz (21.2 ºC), no Funchal (mínimas de 20.7 ºC no Lido e 20.3 ºC no Observatório) e no Caniçal (20.0 ºC), avaliação feita com base nos registos da rede de estações meteorológicas automáticas do IPMA na Região (20 estações na ilha da Madeira, 1 em Porto Santo e 1 na Selvagem Grande).

Além de ter registado a temperatura mínima mais alta, o Porto Moniz registou esta segunda-feira a terceira noite consecutiva com temperaturas permanentemente acima dos 20 ºC, enquanto no Funchal e no Caniçal, foi a segunda noite bem amena.