Ronaldo melhor marcador do Euro2020

Cristiano Ronaldo acaba de conquistar a Bota de Ouro para melhor marcador do Euro2020. O madeirense, que terminou o torneio com cinco golos, ficou na expectativa até à final, já que outros poderiam ultrapassar esse registo, nomeadamente Harry Kane, algo que acabou por não acontecer – só contam os golos no tempo regulamentar e prolongamento.

O madeirense terminou com cinco golos, os mesmos que o checo Patrik Schick, mas o madeirense fez uma assistência, que conta como critério de desempate.

Assim, Ronaldo é o melhor marcador do Euro2020.