Nelson Ferreira é o candidato do Chega à freguesia de Santo António

Nelson Ferreira é o candidato do Chega Madeira à freguesia de Santo António, informa o partido através de comunicado.

Com 48 anos, o candidato é consultor de transportes no sector privado e já esteve ligado à política madeirense, através de outros partidos, entre os quais o CDS. Agora, explica Nelson Ferreira nessa nota, é "hora de voltar a abraçar um projecto como do partido CHEGA, liderado pelo Dr. André Ventura".

O candidato acredita que com a "resiliência da população de Santo António" o partido pode fazer melhor: "(...) do que aqueles que ao longo de anos continuam a sustentar um povo com a mendiguice", sustenta no mesmo comunicado.



Nelson Ferreira é casado, tem quatro filhos e mora em Santo António.