Última noite na Madeira foi a mais tropical deste início de Verão

A última noite foi a mais tropical deste início de Verão na Madeira. Em 6 das 20 estações meteorológicas do IPMA na ilha da Madeira o extremo da temperatura mínima do ar foi superior aos 20 graus centígrados (ºC).

Destaque para o Funchal (21.8 ºC no Lido e 21.5 ºC no Observatório) e Porto Moniz (21.2 ºC), que registaram as noites mais quentes neste primeiro domingo do mês de Julho. No caso do Porto Moniz, foi a segunda noite tropical consecutiva e a terceira das últimas quatro noites.

Temperaturas mínimas bem amenas durante toda a noite e madrugada, foram igualmente sentidas nas restantes três estações meteorológicas situadas junto da orla costeira, nomeadamente na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (20.8 ºC), Santa Cruz/Aeroporto (20.6 ºC) e Caniçal/Ponta de São Lourenço (20.1 ºC).

A temperatura mínima mais baixa hoje registada (até às 07:00) nas 22 estações da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira (20 na Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande) foi sentido na Bica da Cana, com o ‘mercúrio’ a descer aos 12.1 ºC.