Dinarte critica PSD por escolher candidato "paraquedista" a Santana

Na última intervenção Dinarte antes do encerramento da Convenção Autárquica do CDS, Dinarte Fernandes, candidato do CDS à Câmara Municipal de Santana, onde é presidente, criticou os cabeças de lista do PSD e do PS.

Depois de deixar claro que ambas são "oposição", Dinarte Fernandes classificou o candidato do PSD de "paraquedista" e concluiu que esta aposta do PSD é "passar um cheque em branco".

Acusou ainda o PSD de usar estruturas do Governo Regional para colocar os cartazes de propaganda. Prática de considerou "imoral" e "ilegal".

Já a candidata do PS "não tem a noção que as pessoas continuam a ser a prioridade".

Rui Barreto encerra a Convenção que decorre no auditório do Centeo Civico do Estreito de Câmara de Lobos.