Capitania actualiza aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal acaba de actualizar a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago, até às 6 horas de amanhã, terça-feira.

Assim, de acordo com as informações que a Capitania recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento soprará fresco a muito fresco, podendo ser por vezes forte, e a visibilidade estará boa a moderada.

Para a Costa Norte prevêem-se ondas de 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros no final da tarde.

Na Cista Sul esperam-se ondas de 1 a 1,5 metros. Temporariamente, e apenas no inico da noite, as ondas podem chegar aos 2 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.