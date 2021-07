Milhares de italianos saem à rua para celebrar o título

Milhares de pessoas saíram hoje às ruas em Roma, Milão, Nápoles e outras cidades italianas para celebrar o segundo título europeu de futebol da Itália, que derrotou a anfitriã Inglaterra na final do Euro2020, em Londres.

A 'squadra azzurra' já tinha vencido a Espanha nas meias-finais através do desempate por grandes penalidades e voltou a fazê-lo no domingo, na final com a Inglaterra, disputada também em 11 de julho, dia em que conquistou o Mundial de 1982, provocando a euforia total num país que se reergueu futebolisticamente com esta proeza, depois de ter ficado de fora do Mundial2018.

As principais praças das cidades italianas foram invadidas por milhares de pessoas assim que o guarda-redes Donnarumma defendeu o último penálti, do inglês Bukayo Saca, dando início à festa dos adeptos, a pé, nas suas viaturas, nas varandas, no meio do rebentamento de fogos de artifício e com inúmeras bandeiras a esvoaçarem.

Muitas dessas praças transmitiram em direto a final de Wembley em telas gigantes, uma delas, a Piazza del Popolo, em Roma, onde milhares de fãs se reuniram para celebraram este novo troféu da Itália, após uma espera de quinze anos.

Após o jogo de domingo (1-1 após prolongamento, 3-2 no desempate por grandes penalidades), a Itália conta agora no seu historial com quatro Mundiais (1934, 1938, 1982 e 2006), sendo apenas superado pelo Brasil, que é pentacampeão mundial, e dois Europeus (1968 e 2021).