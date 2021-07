Morreu Constança Braddell, jovem que sofria de fibrose quística

Constança Braddell, a jovem de 24 anos que se tornou no símbolo da luta contra a fibrose quística, morreu este domingo.

A jovem usou as redes sociais para expor esta doença e a sua luta pela vida, o que teve, desde logo, uma projeção mediática muito grande. Passados escassos dias da sua publicação no Instagram, o Infarmed aprovou 14 pedidos de Autorização de Utilização Especial do Kaftrio, o medicamento utilizado no tratamento da doença. Entre esses pedidos aprovados, encontrava-se o de Constança Braddell.

Em comunicado, a família tornou pública a triste notícia: "É com grande tristeza que hoje, dia 11 de julho pouco depois das 14h, a nossa querida Constança nos deixou. A Constança viveu constantemente a sua vida com um admirável positivismo e entrega. Nunca tomou nada por garantido, apreciando cada momento da sua vida como se fosse o seu último."

"A Constança mostrou ao mundo o significado de “Acreditar” e tornou-se numa inspiração para todos nós. Ela será e permanecerá sempre uma fonte de inspiração. Aquela com o sorriso mais contagioso, que radiava energia e uma força de espírito inigualável. Constança Braddell tu és, e serás para sempre, a nossa maior guerreira. Nós amamos-te", conclui a nota da família.