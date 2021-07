IDE promove webinar para divulgação do Programa ‘Apoiar.PT.Madeira’

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) organiza esta terça-feira, 13 de Julho, pelas 15 horas, um webinar para a divulgação do Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia Covid-19 - Apoiar.PT.Madeira - REACT-EU -, que reserva 22 milhões de euros, a fundo perdido, para fazer face a despesas com rendas e tesouraria das empresas da Madeira e do Porto Santo, como o DIÁRIO já tinha noticiado na última semana. v

Para terem acesso à sessão (zoom) os interessados devem inscrever-se no formulário disponível no site do IDE, em www.ideram.pt.

As candidaturas a este programa regional estão abertas desde sexta-feira, 9 de Julho, no Balcão 2020, prolongando-se o prazo de inscrições até ao dia 30 de Setembro.

O programa será operacionalizado através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, tutelado pela secretaria regional da Economia, e é dirigido às empresas que tenham registado perdas de faturação iguais ou superiores a 25%.

Os apoios a conceder poderão ir até aos 55 mil euros para as microempresas, 80 mil para as pequenas empresas e 140 mil para as médias empresas.