Capoeira Bar promove Art Week com artista local

De 12 a 18 de Julho, o Capoeira Bar, no Caniço de baixo, promove uma Art Week com a exposição “A cor é infinita” do artista madeirense Sérgio Sá. Aberta ao público todos os dias entre as 12:00 e as 22:00, a exposição conta com a presença de Sérgio Sá que estará entre as 20:00 e as 21:00 a apresentar a sua obra e a brindar com os visitantes.

Sobre a exposição:

A exposição “A cor é infinita” reúne 45 telas em acrílico, numa distribuição gráfica de cores e materiais inéditos que fogem ao real com um toque moderno.

Sobre o Artista:

Sérgio Sá – Chef de Cozinha de profissão, dedica-se à pintura como hobby.

Apaixonou-se pela pintura desde muito novo, começando pelo suporte de papel.

Actualmente usa as telas para se expressar e para partilhar as suas ideias e experiências, no que considera um projecto familiar.

Capoeira Lounge

Caniço de baixo, Rua Baden Powell,

Complexo Balnear Lido Galomar piso -2