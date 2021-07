Governo reforça apoio às empresas da Região em mais 22 milhões

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, apresentou, esta manhã, o novo programa de apoio ao tecido empresarial da Região, o 'APOIAR.PT.Madeira', o qual reserva mais 22 milhões de euros para fazer face a despesas com rendas e tesouraria das empresas da Madeira e do Porto Santo.

Rui Barreto, que começou por lembrar o facto das regiões autónomas terem sido excluídas do programa nacional 'APOIAR.PT', o que levou o Governo Regional a criar como alternativa esta nova ferramenta de apoio, "por forma a que as empresas da Região não fossem discriminadas, ajudando-as a manter a avtividade e o emprego".

O programa será operacionalizado através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial e é dirigido às empresas que tenham registado perdas de faturação iguais ou superiores a 25%.

As candidaturas para este programa regional poderão ser realizadas, no Balcão 2020, a partir das 15 horas desta sexta-feira, 9 de Julho, prolongando-se o prazo de inscrições até ao dia 30 de Setembro.

Os apoios a conceder poderão ir até aos 55 mil euros para as microempresas, 80 mil para as pequenas empresas e 140 mil para as médias empresas.