Junta de Santa Maria Maior promove concurso de pintura

O concurso de pintura ‘Criarte’, promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior desde 2000, visa incentivar e divulgar criadores artísticos junto da população residente na Região Autónoma da Madeira e Portugal Continental.

A edição de 2020 do concurso contou com participantes amantes e profissionais da área artística, com a apresentação das mais variadas temáticas desde a desconstrução da anatomia humana e animal, natureza, surrealismo bem como a abstração.



Dina Pimenta, Sara Santos e Júlia Barros constituíram o Júri que deliberou a atribuição dos 3 prémios pecuniários e três Menções Honrosas.

A temática para o ano de 2021 é livre e os trabalhos podem ser entregues presencialmente nos serviços de promoção ou por correio até dia 20 de Agosto de 2021. A entrega de prémios encontra-se agendada para 28 de Setembro de 2021.