Fábrica do Ribeiro Sêco promove mel-de-cana

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, participaram esta sexta-feira numa acção de promoção e divulgação do mel-de-cana madeirense, promovida pela Fábrica do Ribeiro Sêco.

Designado de ‘Doce Sexta Feira Sunset’, o evento, que contou também com a presença de colaboradores, clientes e fornecedores desta histórica empresa, fundada em 1883, iniciou-se com um brinde elaborado pela Associação de Barmen da Madeira, seguido de um menu de degustação apresentado pelo chef Octávio Freitas.