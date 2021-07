Itália empata com golo de Bonucci e leva final do Euro 2020 para prolongamento

Um golo de Bonucci aos 67 minutos restabeleceu a igualdade no marcador na final do Euro 2020, que Inglaterra e Itália disputam esta noite no Estádio de Wembley, em Londres. O jogo chegou ao final dos 90 minutos regulamentares com um empate 1-1, pelo que segue-se um prolongamento de 30 minutos.

Recorde-se que a Inglaterra inaugurou o marcador aos 2 minutos, com o defesa esquerdo Luke Shaw a fazer o golo mais rápido em finais do campeonato da Europa de futebol.

Aos 67 minutos o defesa central italiano Leonardo Bonucci, de 34 anos, dois meses e 10 dias, tornou-se hoje o mais velho jogador a marcar em finais do campeonato da Europa de futebol, empatando o embate com a Inglaterra (1-1). O jogador da Juventus facturou na sequência de um canto, e na recarga a uma defesa de Pickford, a cabeceamento de Verratti, que foi devolvida pelo poste direito. Bonucci bateu o recorde que pertencia ao alemão Bernd Hölzenbein, que, com 30 anos e três meses e 11 dias, facturou na final de 1976, no desaire da RFA face à Checoslováquia, no desempate por grandes penalidades.