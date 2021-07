"Pequeno grupo" de adeptos entrou nas bancadas de Wembley sem bilhete

Um "pequeno grupo" de adeptos conseguiu hoje entrar nas bancadas do estádio de Wembley sem bilhete, depois de forçar a passagem em diversos perímetros de segurança, antes da final do Euro2020 entre a Inglaterra e a Itália.

"Houve uma quebra da segurança e um pequeno grupo de pessoas conseguiu entrar no estádio", admitiram os responsáveis do recinto, que num primeiro momento tinham negado essa possibilidade. Vários invasores podiam ser vistos em pé no estádio, sem acesso aos lugares sentados, garantidos pelos titulares dos ingressos.

Segundo os responsáveis de Wembley, a segurança do estádio "está a trabalhar para remover essas pessoas". "Qualquer pessoa dentro do estádio que não tenha bilhete será retirada imediatamente", asseguraram. Devido à pandemia da covid-19, o estádio de Wembley, com capacidade para 90.000 lugares, abriu para 67.000 espetadores na final do Euro2020.

Inglaterra e Itália tentam suceder a Portugal na galeria dos campeões, com os anfitriões a tentarem em casa uma conquista inédita, enquanto a Itália procura o seu segundo título continental.