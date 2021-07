Santa Maria Maior promove Concurso de Literatura em 2021

Para criar, incentivar e promover a escrita e a leitura, e homenagear o poeta madeirense António Feliciano Rodrigues, mais conhecido por "Castilho", a Junta de Freguesia promove o Concurso de Literatura em 2021.

A Junta de Freguesia afirma que é fundamental relembrar o autor da importante obra 'Versos da Mocidade', cuja edição teve lugar em 1903, na cidade do Funchal, e onde o seu pseudónimo "Castilho", o tornou uma figura de relevo cultural com maior impacto no meio social.



Em 2020, Laura Moniz, Romeu Severim e Teresa Faria compuseram o júri e decidiram atribuir os três prémios pecuniários e três menções honrosas.

Este ano a Junta de Freguesia mantém a tradição e os trabalhos podem ser entregues presencialmente nos serviços de promoção ou por correio até dia 20 de Agosto de 2021. A entrega de prémios está agendada para 28 de Setembro de 2021".