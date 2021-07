Albuquerque visita novo núcleo de treino e de divulgação do golfe na Quinta Magnólia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, 7 de julho, pelas 17 horas, o novo núcleo de treino e de divulgação do golfe na Quinta Magnólia, composto por um “putting green” e um “driving range”.

A nova atração fica localizada numa área até aqui subaproveitada, junto ao campo de ténis nº 4. Permitirá oferecer e promover condições para a prática da modalidade do Golfe, sobretudo acessível a quem pretenda iniciar-se ou desenvolver as suas capacidades na modalidade.

Esta intervenção, que agora ficou concluída, foi executada em 75 dias e implicou um investimento de 100 mil euros, permitindo a valorização da Quinta Magnólia, enquanto espaço de lazer e de prática desportiva na cidade do Funchal, proporcionando, assim, mais um motivo de atração para os seus visitantes.

Esta intervenção implicou a modelação do terreno, a incorporação de áreas verdes e muros em pedra emparelhada, por forma a assegurar a sua integração na envolvente daquele espaço público.

O ‘Putting Green’ é composto por 9 buracos com diferentes graus de dificuldade e foi instalado com a intenção de maximizar a sua integração no espaço do jardim onde se insere, respeitando os valores e sensibilidades naturais e paisagísticos presentes, além de pretender incentivar a uma correta prática da modalidade.

O espaço do ‘Driving Range’ comporta 4 ‘gaiolas’ com as dimensões de 3,10 x 3,10x 3,10m.