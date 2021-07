A MSC Cruzeiros vai realizar um Webinar dedicado à Madeira, no próximo dia 13 de Julho, pelas 19h30, onde serão abordados os itinerários com embarque e desembarque no Funchal entre Outubro e Novembro de 2021, bem como as medidas de higiene e segurança implementadas a bordo, com a participação de testemunhos reais que viajaram recentemente num dos navios da companhia.

O Webinar contará com a presença de vários agentes de viagens que descreverão na primeira pessoa a sua experiência sobre o protocolo de saúde e segurança da MSC Cruzeiros, que visa proteger a jornada dos passageiros a bordo, desde o momento em que começa a planear as suas férias, ao embarque, a bordo, nas excursões e até ao desembarque e o seu regresso a casa, abrangendo toda a vida a bordo numa bolha segura.

Após a suspensão global do sector devido à pandemia, a principal prioridade da MSC Cruzeiros em todas as suas operações é a saúde, segurança e o bem-estar dos hóspedes e tripulantes, bem como das comunidades nos destinos onde os seus navios operam. Em Agosto de 2020, a MSC Cruzeiros implementou um novo abrangente e robusto protocolo de saúde, higiene e segurança para se tornar na primeira grande companhia de cruzeiros a regressar ao mar.

O evento estará disponível na plataforma Microsoft Teams.