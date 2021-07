Câmara do Porto Moniz entrega obras a empresa de eleito do PS

Durante o actual mandato, a Câmara Municipal do Porto Moniz adjudicou à empresa 'Serralha & Canada - Construções Lda' duas empreitadas de obras públicas pelo valor acumulado de 98,3 mil euros. A recém-criada sociedade é detida em 50% pelo secretário da Junta de Freguesia das Achadas da Cruz, eleito pelo PS, tal como o presidente da edilidade Emanuel Câmara. O tema é manchete da edição de hoje do DIÁRIO. No artigo assinado pelo jornalista Élvio Passos são também analisadas as adjudicações ao clube que, desde 2017, tem como vice-presidente o filho do presidente da Câmara, bem como outras contratações. A 'Semana do Mar' leva 10% do valor das contratações municipais no Porto Moniz mas a Câmara diz que é uma aposta ganha.

A foto em maior destaque na primeira página mostra a onda de violência na África do Sul que não poupou os negócios de emigrantes madeirenses. “Isto vai ser uma Venezuela”, diz Manuel Baeta, dos Canhas, um dos muitos empresários que viram os seus negócios destruídos durante protestos de apoio ao ex-presidente Zuma e que se estão a alastrar pelo país,

Nesta edição ficamos também a saber que o Ministério Público está contra o Governo no diferendo com a Uber devido à lei regional que fixa um contingente de 40 viaturas para os operadores TVDE. O procurador entende que a legislação regional viola a Constituição e aponta uma mentira e uma contradição no diploma. O Tribunal Administrativo já decidiu a favor do operador na providência cautelar, mas o processo principal ainda decorre.

O lançamento de uma ligação da ‘Jet2’ de Bristol para a Madeira no dia 19 e a conquista do 'Euro 2020' pela Itália merecem igualmente destaque na primeira página da edição desta segunda-feira.