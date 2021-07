“Só com eleições à porta é que o PS descobriu que a Penteada e S. Roque existem”

O presidente da Junta de Freguesia de São Roque e (re)candidato ao cargo pelo PSD, Pedro Gomes, divulgou, esta tarde, um comunicado onde admite que “foi com surpresa que percebeu que a Câmara Municipal do Funchal, ontem [sábado], finalmente descobriu a Penteada e o desporto em São Roque”.

Na citada nota, o candidato explica que “há quatro anos que a Junta de Freguesia chama repetidamente à atenção da CMF para a necessidade urgente de requalificação e ampliação do Polidesportivo da Penteada, para que os atletas e a população residente possam ter acesso a um campo sintético com a dimensão adequada para a prática de futebol e outras modalidades desportivas e recreativas”.

Mas só agora, “com as eleições à porta, o candidato do PS e os seus apoiantes lembraram-se que existe a Penteada, que existe São Roque e só agora veio ‘propor’ uma intervenção”. “A última vez que a anterior Coligação olhou para o mapa do Funchal e viu onde ficava esta freguesia foi, precisamente, há quatro anos, também em vésperas de eleições”, assegura Pedro Gomes, que entende que “isto só vem provar aquilo que tem sido o desinvestimento desta autarquia socialista no concelho do Funchal, e em especial nas zonas altas”. Segundo refere, em 2020, o executivo socialista da CMF executou apenas 37% do investimento total previsto, o que será “o valor mais baixo de que há memória”.

Pedro Gomes acusa o executivo camarário de transformar o Funchal “numa cidade a duas velocidades” e “discriminar as zonas altas e a sua população em detrimento das zonas baixas da cidade”.