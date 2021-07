Miguel Brito quer estratégia para a promoção da saúde no Porto Santo

O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, defende que promover a qualidade de vida da população, optimizar os recursos e melhorar a articulação com as entidades regionais de saúde devem ser as bases para a criação de uma estratégia para a promoção de saúde no Porto Santo. O candidato considera que a Câmara Municipal tem de ter um uma papel interventivo na área da saúde.

“A promoção da saúde está directamente ligada à equidade e coesão social e à melhoria da qualidade de vida da população. Para termos um concelho melhor, a autarquia tem de fazer mais para dar condições de acesso à saúde à população, dos mais jovens aos mais idosos”, afirma o deputado e candidato do PS.

Para o candidato socialista “não está em causa uma duplicação ou sobreposição de intervenientes", pois considera que "a Câmara Municipal deve ter uma estratégia clara, que actue em diferentes vertentes e não se fique apenas por um registo assistencialista e por uma atitude passiva”.

Deve ter a capacidade de definir critérios e prioridades na atribuição de cheques-saúde, seja em cuidados primários ou em saúde oral, para ajudar os cidadãos a terem acesso mais expedito aos cuidados de saúde que necessitam, mas também intervir em áreas como por exemplo a educação para saúde junto de crianças e jovens adultos, promovendo a literacia em saúde e boas práticas, desconstruindo a ideia que a educação para a saúde é responsabilidade exclusiva do sistema regional de saúde. Miguel Brito, candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Santo.

Miguel Brito exige um novo critério de concessão dos apoios sociais, de acordo com as necessidades reais da população, "conceder apoios sociais não pode continuar a ser feito como até agora, sem qualquer critério", acrescentando que "tem de haver uma maior proximidade à realidade local, actuar perante as necessidades e com as instituições sociais com uma visão de médio e longo prazo para dar a mais correcta resposta à população”.