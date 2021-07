Candidatura de Emanuel Câmara “junto das pessoas” no Porto Moniz

Com o mote “Junto das Pessoas”, Emanuel Câmara recandidata-se ao terceiro mandato como presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz.

Seguindo um projecto de continuidade, o candidato do PS-M garante, em nota enviada à comunicação social, que este é o lema que melhor o caracteriza.

“Reflete aquilo que tem sido a minha atuação na política ao longo de 28 anos: estar junto das pessoas”, afirma.

Emanuel Câmara garante que o seu trajeto foi sempre marcado pela proximidade à população do Porto Moniz, ouvindo os seus anseios e apontando várias sugestões de melhoria que lhe iam chegando.

Durante 20 anos aceitei sempre o papel que a população me deu. Nunca pedi uma suspensão de mandato e nunca deixei de lutar, pois acreditava que tinha mais e melhores ideias e que estas iriam melhorar a qualidade de vida da população do Porto Moniz. Emanuel Câmara, candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Moniz

O candidato do Partido Socialista ao Porto Moniz apresenta-se a estas eleições com a “mesma vontade de fazer mais e melhor, e com a mesma força demonstrada para defender o Porto Moniz, as suas gentes e os seus interesses”.