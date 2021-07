Bombeiros e EMIR salvam homem vítima de pré-afogamento

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) conseguiram salvar a vida de um homem de 56 anos vítima de pré-afogamento na Praia Formosa.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória no local, mas as equipas procederam às manobras de reanimação, transportando o homem com vida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De referir que a bandeira estava amarela.