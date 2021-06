Tome nota da agenda desta terça-feira, 29 de Junho

09h00 Reunião Plenária

09h00 Sessão ordinária da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho do Funchal

14h30 Entrega de prémios do Agente X com presença do secretário regional de Educação, em Santana

15h00 Iniciativa CDU, junto ao cemitério novo do Porto da Cruz

16h00 Albuquerque visita exploração agrícola da empresa Juvenal Abreu, Unipessoal Lda, em São Gonçalo

17h00 Reunião da 2ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo (ALRAM), por videoconferência

17h00 Visita à obra de beneficiação e conservação do edifício do Centro de Dia de São Roque com presença de Pedro Fino e Pedro Calado Centro

18h00 Albuquerque visita trabalhos de alunos das escolas da Região, patentes na placa central da Avenida Arriaga, no âmbito da realização da Exposição Regional da Expressão

Cultura e entretenimento

16h00 Missa solene em honra de São Pedro, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, Igreja paroquial da Ribeira Brava

18h30 Exposição 'D'uma Estampa Antiga', no Museu de Arte Sacra do Funchal

20h00 Festa do São Pedro com eucaristia campal no Cais de Câmara de lobos

21h00 Concerto da Rocío Marquez (cantora espanhola estreia-se no Funchal), no Teatro Municipal Baltazar Dias

Junta de Freguesia de Machico, no âmbito dos Festejos de S. Pedro organiza uma noite de Fados, no Largo do Senhor dos Milagres

Deporto

Testes Fisicos e Médicos - Marítimo (Manhã)