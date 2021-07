Duas pessoas evacuadas de madrugada desde Porto Santo

Duas operações separadas por cerca de duas horas, mobilizaram esta madrugada as entidades que, habitualmente, cooperam na evacuação de urgência de pessoas desde o Porto Santo para a Madeira.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, em conjunto com o Centro de Saúde local, coordenaram com a Força Aérea Portuguesa o transporte de dois doentes que careciam de auxílio médico reforçado que, chegados ao Aeroporto da Madeira, contaram com os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a EMIR, para que tudo corresse dentro do planeado e executado até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Não sendo habitual, enquanto a maior parte dos madeirenses e portosantenses dormiam, esta madrugada ocorreu por duas vezes a mobilização destes meios para estas duas evacuações, a primeira pouco depois da 1 hora e a segunda pouco passava das 3h00.

Desconhece-se mais pormenores.